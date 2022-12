Elavon bliżej hotelarzy na grudniowej edycji Hotel Meeting w Poznaniu

Elavon to uznana, międzynarodowa firma specjalizująca się w dostarczaniu usług płatniczych. Oprócz tego jest też dostawcą wielu innych, nowoczesnych rozwiązań dla branży HORECA. Dostawcą, który na pierwszym miejscu we współpracy stawia bliskie relacje ze swoimi klientami i zapewnienie im maksymalnego bezpieczeństwa oraz edukowania ich pracowników w tym kierunku. Tak, aby mogli obsłużyć Gości swoich obiektów możliwie, jak najbardziej profesjonalnie i pozostawiając po sobie same pozytywne wrażenia.

Z tego powodu 8 grudnia 2022 roku, podczas konferencji Hotel Meeting mieliśmy możliwość wysłuchania Michała Meirowskiego, Dyrektora Sprzedaży Rynku Hospitality na Polskę i Europę środkowo – wschodnią, jako uczestnika trzeciego panelu pod tytułem „Chudy budżet, a bogate doświadczenia Gości. Czy to jest możliwe? Na czym można, a na czym nie powinno się oszczędzać?”. Rozmowę poprowadził Piotr Tabor (Hotele Plus), a pozostałymi panelistami byli Dorota Karnikowska z Hotelu Wieniawa, Mateusz Kruszyński z Fama Residence Old Town Gdańsk oraz Magdalena Tarnopolska z Hotelu Europa w Starachowicach.

Podczas dyskusji poświęcono dużo czasu na omówienie różnych kwestii związanych z tematem, który jest obecnie bardzo aktualny – a konkretnie z kosztami. W szczególności ważne jest teraz zachowanie jak najwyższej jakości oferowanych usług bez względu na rosnące ceny prowadzenia biznesu. Składa się na to wiele aspektów – w tym również dostarczania usług płatniczych. W jaki sposób akurat ten ostatni? Szkolenia i konsultacje oferowane przez firmę Elavon w ramach współpracy to bardzo ważna kwestia. Zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo, jak i szybkość przeprowadzania transakcji. Tak, aby Gość obiektu poczuł się komfortowo obsłużony także podczas rozliczania w recepcji kosztów jego pobytu. Zagwarantować to może tylko dobrze wyszkolona i pewna swoich działań obsługa oraz bezpieczne systemy rezerwacji czy obsługi płatności. Ponadto, firma Elavon głęboko popiera i jest pionierem w zakresie integracji systemów używanych w hotelach – co teraz stało się już teraźniejszością, a nie przyszłością. To inwestycja, która w krótkim czasie się zwróci. Dobrze o tym wie Michał Meirowski, który oprócz bycia Dyrektorem Sprzedaży Rynku Hospitality w Elavon, jest również współwłaścicielem małego, kameralnego obiektu Tleń Lodge w Borach Tucholskich. Obiekt zarządzany przez Żonę Michała – Ewę Langner, może pochwalić się bardzo wysoką oceną Gości – 4.9/5.

Należy wspomnieć, że z firmą Elavon współpracują obecnie również osoby z bogatym doświadczeniem w branży HORECA, które doskonale rozumieją ten biznes oraz bieżące problemy, z którymi na co dzień stykają się hotelarze. Połączenie wiedzy praktyków oraz profesjonalnego oferowanego produktu stanowi zdecydowaną przewagę rynkową firmy Elavon nad innymi dostawcami tego typu usług, co skłania obiekty noclegowe do powierzenia tego ważnego aspektu prowadzenia działalności właśnie IM.