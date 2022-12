Strony www samodzielnie zbierają dane i zapewniają użytkownikowi łatwą nawigację. A PMSy?

Niewiele wiemy o rezerwacjach, które recepcjonista zaczął wprowadzać do PMS, lecz nie ukończył procesu. Zwykle winne są niesatysfakcjonujące dla potencjalnego gościa ceny lub warunki pobytu – rezerwacje te nie zostają ostatecznie wprowadzone do systemu. Warto zauważyć, że wiele programów PMS podpowiada recepcjonistom dostępną w danym dniu i ofercie cenę, a zatem na pytanie gościa o możliwość dokonania rezerwacji odpowiedź najprościej jest znaleźć poprzez próbę stworzenia rezerwacji. W PMSie hotellion zaledwie trzy kliknięcia dzielą pulpit początkowy od pełnej informacji o możliwościach i cenach dla gościa, ale też dodatkowych ofertach i atrakcjach.

System hotellion rejestruje każdą niedokończoną próbę tworzenia rezerwacji i zachowuje ją jako tzw. „zapytanie”. Buduje w ten sposób bazę wiedzy o popycie na dane terminy/oferty. Nie dochodzące do skutku rezerwacje nie są bezwartościowe – niosą wiedzę o potencjale terminów i poszukiwanych ofertach. Rezygnacja gościa z dokonania rezerwacji kończy proces, ale zapytanie jest przez system zapamiętane i przygotowane do automatycznej analizy w tle. Kiedy dostrzeże jakąś regułę – np. znacznie zwiększoną ilość zapytań na dany termin w stosunku do faktycznie wprowadzonych wskutek tych zapytań rezerwacji - zasygnalizuje tę obserwację, bo być może da się coś zrobić, by poprawić ten współczynnik.

Co więcej - system hotellion może zostać wyposażony w funkcję samodzielnej, cyklicznej analizy niedoszłych rezerwacji. W takiej konfiguracji automatycznie zwróci uwagę Revenue Managerowi na powtarzające się zapytania, terminy i życzenia.

Podobna do stron internetowych – choćby Wikipedii – jest także nawigacja po systemie hotellion. Przyzwyczailiśmy się bowiem do tego, że otwierając wikipediowy artykuł można utonąć na długo w tekstach, które wciągają nas poprze linki do wyjaśnień, powiązanych artykułów bądź pojęć. W ten sposób prowadzą nas coraz dalej i głębiej.

Tam, gdzie jest to możliwe, PMS hotellion tworzy linki, dzięki którym możemy błyskawicznie przejść od ogółu do szczegółu – na przykład z raportu do konkretnych informacji. Zobrazujmy: raport przyjazdów wymienia 28 gości, którzy przyjadą dziś do hotelu, a użytkownik systemu może bezpośrednio w raporcie kliknąć w nazwisko każdego gościa i przenieść się do jego kartoteki z danymi, historią pobytów itp. System hotellion upraszcza pracę poprzez to, że istotne liczby, wartości lub pojęcia są wbudowanymi linkami, które prowadzą wprost do szczegółów. Możemy przenieść się do rezerwacji, kartotek gości czy statystyk, ale też analiz, gdzie z poziomu wartości zbiorczej możemy jednym kliknięciem przenieść się do szczegółów lub listy jej składowych. Jeśli system pokazuje, że czekamy jeszcze na 12 gości – „12” jest linkiem do ich dwunastu nazwisk. Jeśli system pokazuje, że w danym dniu mieliśmy zajętych 98 pokoi, to „98” jest linkiem prowadzącym do listy tych pokoi. Z pewnością jest to niezwykle ułatwiające życie i niespotykane rozwiązanie.

System hotellion zapewnia łatwość i naturalność nawigacji, przez co zwiększa szybkość obsługi gościa i znajdowania szybkich odpowiedzi na nasuwające się pytania.

