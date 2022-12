Co zrobić, by zapewnić sobie najlepsze miejsca na planowane w przyszłym roku eventy?

Popyt na powierzchnię hotelową wśród planistów i event menagerów jest wysoki. Globalne media branżowe oraz wypowiadający się w nich hotelarze alarmują, że rośnie on tak szybko jak inflacja. I że w 2023 roku wróci do poziomu sprzed pandemii Covid-19. Czy to oznacza, że wszyscy planujący wydarzenia w nadchodzącym roku powinni czym prędzej zarezerwować miejsce, aby zapewnić sobie jak najlepsze lokalizacje? Zapytaliśmy o to menadżerów z Airport Hotel Okęcie – jednego z najważniejszych obiektów w Warszawie specjalizujących się w organizacji i obsłudze wydarzeń specjalnych.