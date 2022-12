Airport Hotel Okęcie inwestuje w nowe shuttle busy i zapewnia gościom transfer 24h na dobę

Swoją ofertę usług transferowych zmodernizował również, ale zdecydowanie na plus, położony niedaleko warszawskiego lotniska Airport Hotel Okęcie. Zarząd obiektu zdecydował, by mimo kryzysu kadrowego w usługach transportu, zakupić z myślą o gościach trzy nowoczesne komfortowe busy marki Renault, które wzmocnią dotychczasową flotę hotelu. Dzięki temu będzie mógł jeszcze bardziej wesprzeć organizatorów eventów korzystających z jego zaplecza konferencyjnego oraz nocujących gości, dla których świadczy usługi transferu.

- Nie chcemy doprowadzić do sytuacji, by problem deficytu kierowców, z jakim boryka się nasza branża, stał się odczuwalny także dla naszych gości, szczególnie tych stałych, którzy przyzwyczajeni są, że hotel opiekuje się nimi tuż po zakończeniu podróży samolotem. Dlatego, mimo rezygnacji z usług transferowych przez części warszawskich hoteli, my postanowiliśmy pójść pod prąd wobec niekorzystnych trendów i swoją usługę nie tylko zachować, ale i zwiększyć jej komfort, by nasi goście mieli pewność, że zawsze mogą na nas liczyć. Zainwestowaliśmy w trzy, nowe busy, które zaczną krążyć pomiędzy hotelem a lotniskiem pod koniec tego roku. Wspomogą również klientów korzystających z naszego zaplecza eventowego - mówi Łukasz Malinowski, Dyrektor Operacyjny Airport Hotel Okęcie.

Usługa transferu świadczona przez Airport Hotel Okęcie jest klarowna, konkretna i częsta, a informacje o niej gość może znaleźć na stronie internetowej obiektu. Serwis z hotelu na lotnisko odbywa się przez 365 dni w roku, przez 24 godziny na dobę i jest świadczony z częstotliwością co pół godziny.

- Hotelowe shuttle busy kursują o każdej pełnej godzinie oraz w jej połowie, chyba iż jest wiadomo, że o danej godzinie nie będzie pasażera - wówczas kurs zostaje zawieszony – informuje Katarzyna Pietrzak - Rooms Division Manager w Airport Hotel Okęcie. - W naszym hotelu usługę transferu z lotniska świadczymy na życzenie, to znaczy prosimy gości, by skontaktowali się z nami telefonicznie po odebraniu bagażu. Wówczas wysyłamy busa z kierowcą do naszego punktu odbioru usytuowanego w drugiej linii po taksówkach miejskich i oznaczonego pomarańczową tablicą z nazwą naszego hotelu. Czas oczekiwania opisany w potwierdzeniu rezerwacji wynosi do piętnastu minut, ale w realu odbywa się to często znacznie szybciej – dodaje.

Na inwestycji w nowe shuttle busy Renault, które dołączą do floty Opli dotąd służącej gościom hotelu, skorzystają także klienci biznesowi, którzy organizują w Airport Hotel Okęcie swoje konferencje i innego typu eventy. W bieżącym roku była to usługa ciesząca się dużym zainteresowaniem zarówno wśród reprezentantów branży MICE jak i indywidualnych klientów, którzy organizowali w hotelu bankiety oraz wesela i potrzebowali zapewnić swoim gościom komfortowy transport.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego. Strona www: https://airporthotel.pl/