Jak zapełniają się kalendarze eventów w 2023 roku?

Wnioski takie można wysnuć choćby z informacji pojawiających się w internecie, a także z deklaracji składanych w bieżącym roku przez różne podmioty. Wielu organizatorów odbywających się rokrocznie wydarzeń, zapowiedziało już na stronach www ich edycje w 2023 roku, podając konkretne terminy i miejsca. Wśród nich kongresy turystyczne, medyczne, finansowe, konferencje społeczne, sympozja naukowe, przemysłowe, gale rocznicowe. W stolicy znów odbędzie się ich kilkadziesiąt, a część z nich w Airport Hotel Okęcie.

Biznes nie zrezygnuje z MICE

Najgorszym jak dotąd w historii, co spotkało dotąd biznes oraz szeroko rozumiany przemysł spotkań, organizatorów i uczestników MICE, był lockdown spowodowany pandemią COVID-19. Rosnąca obecnie na świecie i w Polsce inflacja daje się wszystkim we znaki, także firmom. Ale to nie znaczy, że staną one w miejscu. Przestaną się rozwijać. Dla wielu spotkania branżowe czy integracyjne są wpisane w część prowadzania biznesu, w DNA przedsiębiorstwa. Jedni na nie jeżdżą, by się szkolić, uczestniczyć w networkingu i nawiązywać nowe kontakty, a zatem rozwiać swoje biznesy i pozycje rynkową, inni je organizują, by z tego żyć. Po dwóch latach „covidowej” przerwy i „lizaniu cukierka przez papierek”, jak zwykło się określać, większość konferencji online, czas na spotkania w realu. Ludzie są ich bardzo wygłodniali. I było to widać już w 2022 roku, choć wówczas nie wszystkie jeszcze eventy powróciły.

Mimo inflacji przedsiębiorcy deklarują uczestnictwo w eventach

Wiele wskazuje na to, że z powodu kosztów, organizacja eventów, a przez to i udział w płatnych wydarzeniach będzie w 2023 droższy. Z przeprowadzonych we jesienią 2022 przez ThinkTank Fundacji Symbioza badań na próbie 1000 polskich firm wynika, że przedsiębiorstwa, które dotąd chętnie brały udział w konferencjach i kongresach, z uczestnictwa w nich nie zrezygnują. 84% respondentów nadal zamierza jeździć na konferencje, sympozja i kongresy, choć będą, co zadeklarowało 71% respondentów, staranniej je dobierać do swoich potrzeb i skorzystają z mniejszej ich liczby niż przed pandemią. O ile mówi się o cięciu kosztów w firmach, a także na oszczędzaniu na wyjazdach MICE, to liczba planowanych na eventów 2023 o których już wiadomo, że raczej się odbędą, bo zostały zapowiedziane, wcale nie jest mała. A na pewno nie jest kompletna. Wiele podmiotów nie nagłaśnia wydarzeń odpowiednio wcześnie lub nie robi tego w ogóle – jeśli mają one charakter zamknięty, a i takich w branży eventowej nie brakuje.

Na co zwracać uwagę podczas organizowania eventów?

Przetrzebiona branża eventowa odbudowuje się po Covid-19 poszukuje nowych, pracowników i współpracowników, próbując odnaleźć na rynku tych doświadczonych, którzy odeszli lub założyli swoje firmy. Dla wielu oznacza to nawiązywanie nowych kontaktów, wyszukiwanie nowych kontrahentów. Ale i dużą niepewność. – W rzeczywistości, jaka na rynku turystyczno-eventowym zapanowała po lockdownie, nie jest to takie proste – mówi Jacek Piasecki, Dyrektor Generalny Airport Hotel Okęcie i zaprasza do organizacji wydarzeń w hotelu, przypominając, że jego zespół to profesjonalna, sprawdzona od lat w działaniu ekipa, będąca wsparciem dla Klienta na każdym etapie organizacyjnym i realizacyjnym wydarzenia. – Jako hotel jesteśmy miejscem sprawdzonym, z bardzo dobrą infrastrukturą, dostępnością z każdego miejsca w Polsce i z elastycznym zapleczem konferencyjno-eventowym o powierzchni ponad 2200 metrów kwadratowych, z którego jesteśmy bardzo dumni i z którego zadowoleni są nasi Klienci. Naszym atutem jest zgrany, świetnie współpracujący ze sobą, doświadczony zespół, w którym każdy wie, co ma robić, a także dedykowana opieka, którą sprawujemy nad Klientem od momentu podpisania umowy do rozliczenia zadania – dodaje Jacek Piasecki.

Wspólna radość z efektu wow

– Ekipie Airport Hotel Okęcie, podobnie jak wszystkim organizującym w ich centrum kongresy, konferencje i inne spotkania biznesowych, zależy na efekcie wow. – Chcemy, by o wydarzeniach w naszym hotelu mówiło się dużo i dobrze. By Klienci do nas wracali. Dlatego na etapie realizacyjnym każdy organizator otrzymuje u nas wszystko, czego – poza programem merytorycznym – potrzebuje, a nawet i więcej. Oferujemy elastycznie dostosowywaną do potrzeb spotkania przestrzeń, wystrój, technikę, catering, noclegi, parkingi, bezpłatny transport z lotniska, w razie konieczności – pełną obsługa recepcyjną wydarzenia, wsparcie artystyczne, a także wiele innych czynności, które trzeba wykonać przy realizacji, które wychodzą w tzw. praniu. Jako zespół służymy Klientowi wsparciem w zależności od tego, czego potrzebuje – wylicza Ewa Grosik, Dyrektor Sprzedaży w Airport Hotel Okęcie.

Największe zainteresowanie organizacją eventami w 2023 roku w Airport Hotel Okęcie dotyczą obecnie okresu: wiosny i jesieni. W okresach tych zabookowano już terminy kilku dużych konferencji i kongresów.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 263 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 17 sal konferencyjnych o powierzchni 2200 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu punktach gastronomicznych: restauracjach, barach i czekoladziarni, rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji Gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Shuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego. Strona www: https://airporthotel.pl/