Ostatni dzwonek, by zaplanować świąteczne spotkanie firmowe

Kończący się rok i zbliżające się święta to dla wielu przedsiębiorstw ważna okazja, by spotkać się po miesiącach pracy hybrydowej czy online’owej i zacząć odbudowywać wewnętrzne relacje. – Myślę, że z tego właśnie powodu wielu menadżerów poszukujących miejsca na firmową wigilię, podkreśla w rozmowie z nami, że zależy im nie tylko na świątecznym nastroju, ale i na wyjątkowych doświadczeniach – zdradza Iwona Łukasik, kierownik Działu Eventów z Airport Hotel Okęcie.

Listopadowy deadline

Listopad to ostatni dzwonek, by wybrać miejsce na świąteczne, firmowe spotkanie. Przedsiębiorstwa i instytucje, które organizują firmowe wigilie, powinny w tym roku pospieszyć się z rezerwacją, gdyż miejsc po okresie covidowej posuchy gwałtownie ubywa. Nawet w takim mieście jak Warszawa, gdzie baza hotelowo-gastronomiczna jest duża, lepiej nie zwlekać z wyborem. Zainteresowanie organizacją firmowych, świątecznych spotkań w stolicy dotyczy nie tylko podmiotów działających na jej obszarze. Przy świątecznym stole w warszawskich hotelach i restauracjach równie chętnie spotykają się organizacje mające siedziby poza Warszawą – te o rozproszonych zespołach lub posiadające kontrahentów w różnych częściach kraju.

Spotkanie z event menagerem

Świąteczne firmowe spotkania cechują się dużą różnorodnością. Dlatego warto wcześniej skontaktować się z event menagerem obiektu, w którym planuje się organizację wydarzenia, by omówić: liczbę gości, czas trwania uroczystej kolacji, potrawy, jakie w jej trakcie zostaną podane, a także specjalne oczekiwania. Zwłaszcza że część spotkań rusza już na początku grudnia, a ich gościem honorowym jest Święty Mikołaj. Ich uczestnicy pożądają nie tylko dobrej kuchni, ale także świetnej zabawy. Klasyczne, firmowe wigilie, podczas których także nie brakuje emocji i wzruszeń oraz wyjątkowej, podniosłej atmosfery, odbywają się zazwyczaj w drugim i trzecim tygodniu grudnia. W powietrzu pachnie wtedy kapustą, grzybami, barszczem i serwowanym na wiele sposobów karpiem.

Mariaż tradycji z nowoczesnością

Wiele przedsiębiorstw organizujących wigilijne spotkanie dla pracowników zaczyna zgłaszać specjalne potrzeby. Pożądane są smaki tradycji, ale i kulinarne eksperymenty, które powinny zaskoczyć uczestników. – Jesteśmy na to gotowi. Z tego powodu wprowadziliśmy m.in. opcję live cooking, czyli gotowanie na żywo, którą Klienci są zachwyceni – mówi Marcin Matusik Manager Restauracji Polskiej z Airport Hotel Okęcie. – A w naszym świątecznym menu, które powędrowało już w świat, tradycja spotyka się z nowoczesnością. Szefowie kuchni obok ukochanych przez wielu pierogów z kapustą i grzybami, które u nas serwowane są z okrasą z cebuli i oleju lnianego, zaproponowali na przykład czarne pierogi z dorszem i sosem szafranowym. Jest to potrawa, której powinni skosztować wszystkie osoby poszukujące nowych doznań smakowych. To nie jedyna pozycja, która zaskoczy świątecznego gastronautę, jaki odwiedzi nasz hotel na firmowej wigilii czy zechce zamówić u nas świąteczny catering – dodaje Marcin Matusik i zaprasza podmioty, które poszukują miejsca na świąteczne spotkanie do zapoznania się ofertą Airport Hotel Okęcie gwarantującą wyjątkowe doświadczenia w optymalnych cenach.

