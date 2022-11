Niech żyje bal, czyli przepis na odlotową studniówkę w Warszawie

Przepis na udaną studniówkę

Udany bal maturalny to taki, na którym doskonale bawią się maturzyści, a także ich nauczyciele. Aby tak się stało wiele czynników musi ze sobą idealnie współgrać. Dla młodych ludzi duże znaczenie ma oprawa: partnerzy towarzyszący im w tym wyjątkowym wydarzeniu, odpowiedni strój, fryzura, modne, ale wygodne buty, dobry program, świetny wodzirej i muzyka, która króluje na parkiecie po odtańczeniu obowiązkowego i pełnego wzruszeń Poloneza. Nie bez znaczenia jest prestiż miejsca, w jakim odbywa się studniówka, przestronność sali, jej wystrój, wyborne i smaczne menu na długą, pełną wrażeń noc i profesjonalna, wspierająca obsługa.

O ile strój, fryzura, buty to sprawa indywidualna maturzystów i ich rodziców, o tyle wybór miejsca na bal jest już decyzją niemałej grupy i choćby z tego powodu wcale nieprostą.

Na co zwracać uwagę szukając idealnej miejscówki na bal maturalny?

Mimo coraz szerszej oferty bankietowo-eventowej, wybór miejsca na studniówkę przysparza wiele trudności. Także w Warszawie, gdzie lista obiektów, które bierze się zazwyczaj pod uwagę poszukując lokalu na bal maturalny jest naprawdę imponująco długa. Jak odnaleźć w gąszczu ofert taką, którą zaakceptują wszyscy i która okaże się być strzałem w dziesiątkę? Taką, która nie zrujnuje finansowo rodziców, a młodzieży dostarczy wspaniałych i niezapomnianych wrażeń?

Iwona Łukasik, kierownik Działu Eventów w Airport Hotel Okęcie radzi, by w tej sprawie zdać się przede wszystkim na profesjonalistów, których zatrudniają obiekty specjalizujące się w eventach, w tym także w organizacji niezapomnianych studniówek. Osobom poszukującym miejsca na bal maturalny przede wszystkim w pierwszej kolejności poza zapytaniem o termin zalecałabym sprawdzenie referencji obiektu w zakresie organizacji tego typu imprez. Profesjonalne podmioty, które utrzymują się z organizacji eventów i dbają o wyjątkowe doświadczenia swoich gości będą miały czym się w pochwalić. Jeśli obiekt, tak jak na przykład nasz hotel, ma w swoim portfolio znaczące wydarzenie biznesowe takie kongresy i bankiety, jego event menager bez problemu poradzi sobie także ze studniówką i będzie w stanie zaprojektować kreatywne rozwiązania, dzięki którym bal pozostanie w pamięci wszystkich jego uczestników – mówi Iwona Łukasik.

Referencje pozwalają zaoszczędzić czas spędzony poszukiwaniach i zastanawianie się, czy obiekt na pewno ma doświadczenie w organizacji takich wydarzeń i spełni pokładane w nim oczekiwania. Kolejnym niezwykle ważnym krokiem, jaki należy wykonać jest spotkanie się z eventmanagerem obiektu na miejscu, by porozmawiać o możliwościach, warunkach i obejrzeć miejsce, w którym miałaby się odbyć studniówka na żywo. – Airport Hotel Okęcie, w którym pracuję jako event manager, słynie ze świetnej kuchni i specjalizacji jaką jest organizacja ja różnorodnych eventów. Odbywa się tutaj również wiele niezapomnianych studniówek. Kreatywność naszego personelu, doświadczenie w obsłudze bardzo wymagających klientów biznesowych, dla których na co dzień przygotowujemy niekiedy szalone wręcz wydarzenia, sprawia, że cieszymy się także dużym zaufaniem szkół z Warszawy i okolic. Zanim jednak przyjmiemy zlecenie organizacji balu maturalnego, zawsze zapraszam potencjalnych zainteresowanych na wstępna rozmowę, po to pokazać nasz obiekt, wszystkie jego sale, omówić możliwości i poznać oczekiwania władz szkoły, nauczycieli, rodziców oraz przede wszystkim także młodych ludzi, w których potrzeby zawsze chętnie się wsłuchujemy, bo to przecież ich bal, ich wielkie święto – mówi Iwona Łukasik, kierownik Działu Eventów w Airport Hotel Okęcie i dodaje: Młodzi ludzie często mówią, że organizowane u nas studniówki są odlotowe. I to nie tylko ze względu na lokalizację naszego hotelu, ale właśnie dzięki wsłuchiwania się w ich potrzeby i wspierania ich podczas uzgodnień z kadrą szkoły i rodzicami.

Przez żołądek do serca

Wielkie znaczenie w tych potrzebach ma także dobrze skomponowane menu. Dieta młodych ludzi jest teraz nieco inna niż przed laty, dlatego dania, jakie pojawiają się na stołach, muszą być nie tylko smaczne, wykwintne, ale i różnorodne. – Młodym ludziom kulinarnie dość trudno jest dogodzić, ale nam się to udaje, czego dowodem są liczne pozytywne opinie maturzystów. Panuje opinia, że kuchnia to mocna strona naszego hotelu, i jej moc staramy się skutecznie udowadniać także podczas studniówek. Długo wspomina się nasze sztandarowe dania taki jak pieczone udko z kaczki w stylu polskim, pieczony stek z łososia podany na grillowanej cukinii z szafranowym purée i sosem szpinakowym, krem z białych warzyw i kalafiora z oliwą cytrynową i palonymi pestkami dyni, żur na zakwasie razowym z wędzonką, białą kiełbasą, jajkiem oraz majerankiem – mówi Marcin Suchenek, szef kreatywny w Airport Hotel Okęcie i dodaje, że mając świadomość, że coraz więcej młodych ludzi eliminuje ze swojej diety mięsno, w przygotowywanym menu studniówkowym nie brakuje również wyśmienitych propozycji wegetariańskich i wegańskich.

– Młodych zwolenników kuchni roślinnej zachwyca zawsze nasz krem z pieczonego kalafiora z mlekiem kokosowym, pęczak duszony z warzywami korzennymi, dynią i kiełkami słonecznika, risotto szafranowe z pieczonymi warzywami i pesto z suszonych pomidorów, curry z kolorowymi warzywami, ciecierzycą i szpinakiem i wiele innych dań, które proponujemy układając studniówkowe menu – wylicza Sebastian Kornacki, drugi z szefów kuchni w Airport Hotel Okęcie, zarządzający kuchnią a la carte.

Wysoka jakość i sprawność obsługi

Co jeszcze należałoby poradzić poszukującym udanego miejsca na studniówkę? Prócz doświadczenia obiektu, jego dogodnej lokalizacji, przestronności, świetnej kuchni, dobrze dobranej muzyki i zespołu, należy zwrócić uwagę na odpowiednią dekorację sali, która tworzy odpowiedni klimat i sprawia, że uczestnicy balu maturalnego, będą czuli się wyjątkowo. Ważnym wątkiem, który należy poruszyć podczas omawiania warunków organizacji wydarzenia jest także jego obsługa, która powinna szybko reagować na potrzeby uczestników i dyskretnie dbać o ich dobry nastrój. W dobie problemów kadrowych, jakie przeżywa w tej chwili branża hotelarska, to ważne, by upewnić się, czy obiekt, w którym chce się zorganizować studniówkę, zapewni odpowiednio duży zespół do sprawnej obsługi wydarzenia.

Sprawdź studniówkową ofertę Airport Hotel Okęcie.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 253 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 18 sal konferencyjnych o powierzchni 2500 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu restauracjach rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Schuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany i zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego.

Strona www: https://airporthotel.pl/