Gdzie w Warszawie znaleźć wyjątkowe i dogodne miejsce na świąteczne spotkanie firmowe?

Problem „gdzie w tym roku zorganizować spotkanie świąteczne?” dotyczy zarówno podmiotów, które interesuje wyjątkowe miejsce na wigilię pracowniczą jak i tych, którzy – co zazwyczaj odbywa się pod koniec roku – chcą spotkać się z partnerami, kontrahentami, by pokazać im, że są ważni, wręczyć podziękowania za wspólny rok działań i złożyć życzenia na kolejny. W zależności od potrzeb menadżerów znalezienie odpowiedniej miejscówki na świąteczne spotkanie wiąże się ze spełnieniem przez obiekt różnorodnych warunków takich jak m.in. wystrój, menu, smaczna kuchnia, jakość obsługi, przestrzeń, a także lokalizacja i dostępność. To one bowiem wpływają na klimat świątecznego, firmowego spotkania, jego niebanalność, atmosferę i sprawiają, że długo i dobrze się o nim potem mówi.

O tym, że organizacja świątecznego spotkania czasami nastręcza problemów wiedzą menadżerowie, którym w przeszłości zdarzyło się zawieść się na realizatorze takiego zadania. Dylematy ze znalezieniem właściwego miejsca w dogodnej lokalizacji miewają również organizatorzy, którym zależy na tym, by mocno się wyróżnić, a których goście – interesariusze pochodzą z różnych części kraju lub z zagranicy.

– Jeśli Twoja organizacja działa na rynku krajowym lub międzynarodowym, współpracuje z wieloma partnerami z różnych części Polski i zagranicy, nie tak łatwo znaleźć dogodne i optymalne dla wszystkich miejsce na świąteczny meeting, mimo że pięknych i wyjątkowych lokali w Polsce nie brakuje – mówi Sylwia Osojca-Kozłowska, właścicielka firmy eventowej, prezeska Fundacji Symbioza, która co roku w okresie świątecznym dziękuje partnerom z Polski i krajów ościennych za współpracę przy realizowanych projektach rozwojowych i kongresach. – My, mimo że zlokalizowani jesteśmy na Dolnym Śląsku, rozważając różne opcje dostępności istotnej dla naszego świątecznego spotkania z partnerami, w okresie przedcovidowym, postawiliśmy na spotkanie w Airport Hotel Okęcie w Warszawie. Powód był prosty – lokalizacja. Do Warszawy można już szybko dojechać z każdej części Polski, dolecieć z zagranicy, a wspomniany hotel jest bardzo dogodnie usytuowany, dysponuje dużym parkingiem, bezpłatnym shuttle busem z lotniska, kilkunastoma salami zarówno na kameralne jak i większe spotkania, jest też dostępny osobom z niepełnosprawnościami – co było dla nas ważne – dodaje.

Jak podkreśla Sylwia Osojca-Kozłowska pod uwagę brała także rekomendacje od współpracowników i przyjaciół prowadzących działalność w Warszawie, którzy mieli bardzo dobre doświadczenia związane z organizacją firmowej wigilii lub konferencji w tym hotelu. – Zaproszeni przez nas goście potwierdzili opinie na temat fantastycznych doznań kulinarnych, o jakie dbają tutejsi kucharze, docenili jakość obsługi, która stanęła na wysokości zadania. Dlatego ja również chętnie polecę Airport Hotel Okęcie jako obiekt, który spełnia oczekiwania klientów biznesowych, zapewnia wyjątkowe doznania i prawdziwą rozpustę kulinarną, zarówno w okresie świątecznym jak i podczas konferencji realizowanych w dowolnym innym terminie. I to co ważne – mimo bardzo wysokiego standardu, zdecydowanie wyższego niż cztery gwiazdki, które posiada, ma bardzo przystępne ceny. My, organizując tu nasze wydarzenie, dostaliśmy dużo więcej niż oczekiwaliśmy. I więcej niż w niektórych pięciogwiazdowych hotelach – dodaje.

Dogodna lokalizacja, dobra kuchnia, obsługa na najwyższym poziomie, wystrój zapewniający wyjątkową atmosferę – takie oczekiwania wobec obiektu, w którym ma się odbyć świąteczne spotkanie, ma większość menadżerów organizacji i właścicieli firm. Miejsca poszukuje się w zależności od liczebności grupy oraz jej specyfiki.

W Warszawie wiele średnich przedsiębiorstw na świąteczne spotkania wigilijne z kontrahentami lub pracownikami wybiera lokalizacje, do których łatwo dotrzeć środkami komunikacji publicznej lub własnym autem, przy których nie trzeba zawracać sobie głowy poszukiwaniem wolnych i bezpiecznych miejsc parkingowych i które podczas spotkania nie tylko nakarmią dobrze i do syta, ale potrafią wytworzyć klimat, o którym długo później opowiada się w każdej firmie.

Jednym z takich miejsc, jest wspominany Airport Hotel Okęcie. Nie tylko dotrzemy tu łatwo, ale zostaniemy poddani pokusom i kulinarnej rozpuście w kilku jego wyjątkowych restauracjach serwujących dania z całego świata.

Iwona Łukasik – kierownik Działu Eventów Airport Hotel Okęcie – podkreśla, że ze świątecznej oferty eventowej hotelu od lat korzystają małe jak i duże organizacje, które doceniają znakomitą kuchnię, z jakiej słynie ten obiekt i najwyższy standard obsługi. Tegoroczne świąteczne menu, które właśnie hotel upublicznił, jest wspólnym dziełem mistrzów – Marcina Suchenka i Sebastiana Kornackiego. Królują w nim tradycyjne dania kuchni polskiej: pierogi, kaczka, barszcz czerwony, tradycyjne dania rybne oraz inne przysmaki, które zaspokoją kulinarne gusta nawet największych smakoszy.

– Wiemy, jak ważny dla naszych Gości jest aspekt gastronomiczny, dlatego w trosce o zaspokojenie różnorodnych preferencji smakowych, stworzyliśmy możliwość wzbogacenia menu świątecznego spotkania o stację live-cooking – mówi Iwona Łukasik event menager hotelu. – O smakach, które wyczarowują nasi szefowie kuchni wraz ze swoim personelem, krążą w Warszawie krążą już legendy. Wielu menadżerom organizującym spotkania świąteczne w Airport Hotel Okęcie, tak przypadło do gustu nasze menu, że zaczęli dopytywać o możliwość zamówienia cateringu świątecznego do swoich domów czy na zewnętrzne spotkania firmowe u swoich znajomych. Liczba tych pytań spowodowała, że hotel także przygotował taką ofertę, która rokrocznie cieszy się dużym zainteresowaniem – dodaje.

Dużym plusem wyróżniającym Airport Hotel Okęcie spośród innych podobnych tego typu obiektów w Warszawie, na który wskazują Klienci hotelu, jest opieka dedykowanego eventmanagera. Bez względu na to, czy organizowane wydarzenie to kameralna kolacja świąteczna, ekskluzywny bankiet, studniówka czy kongres każdy Klient biznesowy zawsze jest tu otoczony profesjonalną opieką i wsparciem znacznie wykraczającym poza oczekiwane standardy.

Airport Hotel Okęcie**** działa od 2001 roku i mieści się w Warszawie, 800. metrów od lotniska, przy ul. ul. Komitetu Obrony Robotników 24. Posiada 253 pokoi, z 515 miejscami noclegowymi. Hotel specjalizuje się w ofercie biznesowej, MICE, dysponuje imponującym centrum konferencyjno-eventowym, na które składa się: 18 sal konferencyjnych o powierzchni 2500 m2. Jego znakiem rozpoznawczym jest doskonała kuchnia, której specjałów kosztować można w pięciu restauracjach rozlokowanych w różnych częściach hotelu. Do dyspozycji gości ponadto są Centrum fitness oraz Centrum Wellness, bezpłatny Schuttle bus na lotnisko i z powrotem.

Infrastruktura, zaplecze, wyposażenie hotelu, a także zgrany i zespół profesjonalistów wykonujących swoją pracę z pasją, umożliwiają realizację każdego wydarzenia biznesowego. Strona www: https://airporthotel.pl/