Czy jesteś Google-like?

Załóżmy zatem, że mamy szczątkowe informacje – dyrektor rzucił hasło, a my mamy sprawdzić co jest na rzeczy. Sprawdzamy więc kolejno dane bazy, tracąc cenny czas. Im większa baza gości – tym dłużej zajmuje wyszukiwanie, bo program musi przesiać spore paczki danych.

A teraz wyobraź sobie, że masz w PMS tylko jedno pole wyszukiwania, w dodatku znajdujące się w intuicyjnym miejscu. Wpisujesz tam to, co wiesz na temat rezerwacji, na przykład owe hasło, które recepcji zadał dyrektor, a program podpowiada rozwiązania, znajdując w bazie PMS wszystko, co może być związane z interesującym Cię tematem. Możesz wpisać fragment słowa – program sobie poradzi. Co więcej – nie musisz wpisywać wszystkich liter. Gość opuszcza parking, a portier dojrzał tylko końcówkę tablicy rejestracyjnej „69S” – wpisujesz frazę do wyszukiwarki, a program podpowiada do którego gościa należy samochód, znajdując 69S w pełnym numerze rejestracyjnym samochodu.

Poza wynikami wyszukiwania system pokazuje powiązane kwestie – rezerwacje, meldunki, rozliczenia gościa, jego dokumenty. Jeśli wyszukujesz nazwisko gościa – w prosty sposób pozyskujesz informacje na temat jego statusu, częstości rezerwacji, częstości anulacji (!), historii pobytów. Możesz działać błyskawicznie! Co więcej – program jest w chmurze – można zapomnieć o widzianym co jakiś czas kółeczku, wyszukującym dane w PMS. Rozmowy z recepcjonistami hotelowymi pokazują jasno – najbardziej brakuje im… czasu, a to właśnie oszczędność tego surowca zapewnia wyszukiwarka Google-like w PMSie.

Właśnie taka – podobna do Google – wyszukiwarka cechuje polski system PMS hotellion, który został stworzony od podstaw przez polskich informatyków, od lat wdrażających i serwisujących najbardziej znane na świecie PMSy. W wyniku wieloletnich obserwacji i rozmów z hotelarzami mogli oni wyciągnąć wnioski i zaproponować rozwiązanie, które agreguje najlepsze funkcjonalności owych PMSów, wzbogacone o dodatkowe, innowacyjne funkcjonalności.

