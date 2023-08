Ogródki letnie – dbamy o meble.

Większość letnich ogródków i tarasów wyposażona jest w meble wykonane z plastiku. To zrozumiałe – są one nie tylko łatwiejsze w pielęgnacji, ale także bardziej odporne na działanie szkodliwych czynników środowiska, na które są szczególnie narażone podczas usytuowania na zewnątrz. Meble te są w wielu przypadkach doskonałą imitacją innych materiałów takich jak ratan czy drewno. Potrzebują też specjalnej pielęgnacji i szczególnej uwagi, gdyż w ich wypadku nie jest trudno o zarysowanie czy inne uszkodzenia mechaniczne. „Bardzo skuteczny, a zarazem bezpieczny jest płyn Clinex Fast Plast. Doskonale usuwa brud z powierzchni o porowatej strukturze. Pozostawia przy tym powłokę antystatyczną, która przeciwdziała osadzaniu się kurzu. Nie pozostawia smug ani zacieków. Pielęgnuje i chroni czyszczone powierzchnie”. – doradza ekspert z firmy Clinex. Natomiast z myciem mebli drewnianych doskonale poradzi sobie uniwersalny płyn czyszczący Clinex Table.

Okna i szklane blaty na zewnątrz restauracji.

Powierzchnie wykonane ze szkła wymagają wyjątkowej dbałości o nie, szczególnie latem. Wakacyjne miesiące to czas, gdy słoneczne promienie uwydatniają każde zabrudzenie czy smugę, a także sprzyjają osadzaniu się kurzu na blatach, szklanych witrynach czy oknach. Warto przy tym zadbać nie tylko o estetyczny wygląd, ale także zabezpieczenie czyszczonej powierzchni. Idealnym wyborem będzie profesjonalny płyn czyszczący Clinex Glass Foam. Preparat ten usuwa nawet wymagające, zaschnięte zabrudzenia, osady, tłuszcz i owady. Po jego zastosowaniu otrzymujemy krystalicznie czystą i lśniącą szybę, która dodatkowo jest zabezpieczona antystatyczną powłoką zapobiegającą szybkiemu ponownemu pojawieniu się kolejnych zabrudzeń.

Pamiętajmy o czystości podłóg.

Podłogi w letnich ogródkach, podesty czy tarasy często wykonane są z materiałów o porowatej powierzchni. To wyjątkowo trudne w utrzymaniu czystości powierzchnie. Dlatego też należy działać mądrze i wybrać skuteczny i wydajny, a przede wszystkim profesjonalny preparat chemiczny. Odpowiednimi produktami będą Clinex 4Dirt oraz Clinex Anti – Oil. „Oba środki działają bardzo intensywnie, głęboko penetrując wszystkie wgłębienia. Świetnie dają sobie radę z myciem silnie zabrudzonych porowatych i chropowatych powierzchni. Wnikają w głąb porów, dokładnie czyszcząc nagromadzony kurz i brud. Usuwają wszystkie zanieczyszczenia oraz doskonale sprzątają powierzchnię”. – dodaje specjalista z firmy Clinex.

Na koniec – walczymy z niechcianą zielenią w ogródkach letnich i patio.

Niechciane zielone naloty, mchy, porosty czy trawy i chwasty – samosiejki to zmora zewnętrznych tarasów. Najczęściej występują na bruku, płytkach czy panelach, ale także na elewacji. Do walki z nimi należy wybrać profesjonalnego sprzymierzeńca w postaci dedykowanej chemii sprzątającej. Polecamy wysoko skuteczny Clinex ALG, który dzięki swemu niezawodnemu działaniu pozwala również oszczędzić czas i pieniądze, które marnujemy przy zakupie słabiej działających środków. Jest także wszechstronny, co pozwala na używanie jednego produktu zamiast wielu. Kolejnym plusem Clinex ALG jest jego długotrwałe działanie. Płyn ten tworzy niekorzystne środowisko dla rozwoju zielonych nalotów oraz zabezpiecza czyszczone powierzchnie przed ponownym ich powstawaniem, dzięki czemu zostają czyste na dłużej. Jest przy tym wszystkim bezpieczny. Wpływa to na zwiększenie zadowolenia zarówno restauratorów, jak i Gości lokalu. Więcej informacji na temat usuwania niechcianej zieleni znajdziesz w tym artykule.