Jak pozbyć się kurzu i pyłu?

Nie sposób nie zauważyć, że letnie, słoneczne oświetlenie może podkreślać drobne niedoskonałości, które zimą mogłyby umknąć naszej uwadze. Kurz i pył są wówczas bardziej widoczne, co często jest zauważalne na powierzchniach takich jak stoliki, półki, a nawet podłogi. Ślady po owadach na ścianach i oknach mogą być nieprzyjemne dla oka, a pajęczyny pojawiają się w najmniej oczekiwanych miejscach. Dla miłośników czystości to prawdziwy problem, który może przeszkadzać w pełnym i komfortowym wypoczynku. Zatem jak pozbyć się kurzy i innych letnich problemów?

Jak sprawić, aby praca działu housekeepingu była skuteczna i skutecznie pozbyć się kurzu?

Zastosowanie profesjonalnej chemii sprzątającej to, obok użycia właściwego sprzętu, nasze remedium na kłopoty związane z utrzymaniem czystości w pokojach hotelowych. Dzięki odpowiednim produktom praca działu housekeepingu będzie skuteczniejsza, a efekty łatwiej osiągalne i zauważane przez gości. Słowem – kluczem jest tu wyraz: „profesjonalna”. Żadne środki czyszczące dostępne w supermarketach czy sklepach osiedlowych nie będą tak wydajne, skuteczne i długotrwałe w działaniu jak te proponowane przez dedykowaną branży HoReCa markę.

„Nasze preparaty są z półki produktów profesjonalnych, dedykowanych hotelom oraz restauracjom. Nasi klienci od lat chwalą ich skuteczność i polecają innym ze względu na szybkość działania. Wartością dodaną jest dostępny na naszej stronie internetowej www.clinex.pl gotowy plan higieny dla pokoi hotelowych. Oczywiście istnieje także możliwość stworzenia wraz ze specjalistami z naszej firmy dedykowanego programu, dostosowanego do potrzeb konkretnego klienta”. – zachwala produkty ekspert z firmy Clinex.

Najważniejszy jest plan.

„Co nagle, to po diable” – mówi stare polskie przysłowie. Dlatego też, nawet jeśli pracy jest naprawdę dużo, bardzo ważne są zaplanowane działania. Trzeba pamiętać o kilku prostych zasadach. Po pierwsze, musimy przed rozpoczęciem sprzątania przygotować wszystkie niezbędne narzędzia i preparaty. Następnie porządkujemy elementy wyposażenia pokoju, po czym przystępujemy do czyszczenia. Pamiętajmy przy tym o dokładnym sprzątnięciu najważniejszych elementów, takich jak łóżko, szafa, biurko czy szafki nocne. Nie zapominajmy jednak o sprawdzeniu firan i zasłon, ekranów telewizorów, parapetów, zagłówków czy uchwytów i klamek – tu często lubią ukrywać się pajęczyny czy niechciany kurz albo pozostałości po owadach. Następnie dezynfekujemy elementy, których często dotykają Goście, jak włączniki światła czy pulpity sterujące klimatyzacją. Na koniec rozpylamy w powietrzu odświeżacz zapachowy, aby pozostawić świeżość sprzątania na dłużej.

Jakie środki zastosować, aby skutecznie pozbyć się kurzu?

Do czyszczenia powierzchni zmywalnych polecamy Clinex Delos Shine, który idealnie nada się do mebli drewnianych i drewnopodobnych. Aby zadbać o szklane i laminowane blaty, należy zastosować gotowy do użycia spray Clinex Glass. Telewizyjne ekrany skutecznie wyczyści Clinex LCD. Do wykładzin, dywanów i tapicerowanych mebli najlepiej jest użyć specyfiku Clinex Textile Foam. Na koniec piękny zapach posprzątanemu pokojowi nada długotrwały odświeżacz powietrza Clinex Scent Tasmański Czar o zapachu delikatnych nuty morskie oraz orzeźwiającego grejpfruta. Jest to połączenie, które tworzy czysty i świeży aromat, który przenosi w egzotyczną podróż.

W okresie letnim należy jeszcze bardziej zadbać o detale i skrupulatne sprzątanie pokoi hotelowych. To czas, kiedy częściej otwierane są okna, przez które wpada kurz. Najlepsza moskitiera nie ochroni nas też przed obecnością owadów w pokoju. Z kolei świecące mocno i przez większą część dnia słońce obnaża każdy najmniejszy brud lub zaciek na szybie. Dlatego też warto zainwestować w porządną chemię sprzątającą, aby efekty naszej pracy były szybkie i długotrwałe, a produkty dedykowane branży hotelowej stały się naszymi sprzymierzeńcami w dbaniu o idealną czystość naszych pokoi hotelowych udostępnianych gościom.