Czyszczenie podłóg drewnianych w hotelu w szczycie sezonu

Lśniące podłogi – Czyszczenie podłóg drewnianych w hotelu

Drewniane podłogi są eleganckie i efektowne, wymagają jednak specjalnego podejścia do pielęgnacji. Czyszczenie podłóg drewnianych w hotelu zwłaszcza w szczytowym okresie sezonu, może być trudne. Duża liczba osób przemieszczających się po hotelu może prowadzić do zarysowań, brudnych śladów i utraty blasku drewnianych podłóg.

Nie da się ukryć – w szczycie sezonu dział housekeepingu ma pełne ręce roboty. Musi zadbać o regularne odkurzanie i zamiatanie, aby na bieżąco usuwać kurz, piasek, czy inne zanieczyszczenia, które mogą niszczyć drewniane (i nie tylko!) powierzchnie. Istotne jest również mycie podłóg. Ważne, aby przy myciu używać niewielkiej ilości wody, która w nadmiarze mogłaby przenikać do drewna i powodować jego uszkodzenia.

Aby uniknąć tych problemów, warto skorzystać z odpowiednich produktów czyszczących. Takich jak na przykład płyn do mycia laminowanych podłóg drewnianych oraz lakierowanych Clinex Wood&Panel. To skoncentrowany płyn do mycia i pielęgnacji zabezpieczonych podłóg drewnianych i drewnopodobnych. Szybko schnie, dzięki czemu nie pozostawia na mytej powierzchni smug i zacieków. Nowoczesna technologia sprawia, że czyszczone powierzchnie są chronione przed ponownym osadzaniem się brudu, co sprawia, że znacznie łatwiej utrzymać je w czystości. Umytym powierzchniom nadaje delikatny połysk, a także pogłębia naturalny kolor podłogi. Idealnie nadaje się do codziennego mycia oraz pielęgnacji podłóg drewnianych i laminowanych, pozostawiając przy tym przyjemny zapach.

Jak podkreśla przedstawiciel marki Clinex:

Dobry produkt do czyszczenia podłóg drewnianych lakierowanych czy laminowanych nie powinien zostawiać smug i zacieków, nie powinien się odkładać na czyszczonej powierzchni oraz powinien szybko wysychać i pozostawiać ładny połysk. Preparaty do mycia podłóg mogą mieć różne właściwości dzięki użytym dodatkom wzbogacającym. Mogą to być polimery lub nanocząsteczki krzemu. Jednym z takich produktów, dostępnych na polskim rynku, zawierającym polimery, jest Clinex Wood&Panel. Jest on odpowiedni zarówno do podłóg drewnianych lakierowanych, jak i laminowanych. To skoncentrowany produkt, stosowany do profesjonalnego, ręcznego mycia podłóg.

Warto pamiętać!

Zachowanie czystości drewnianych podłóg wymaga regularnej pielęgnacji i konserwacji. Systematyczne czyszczenie z zastosowaniem odpowiednich produktów pomoże utrzymać ich czystość nawet w szczycie sezonu turystycznego.