Jak poradzić sobie z niechcianą zielenią?

Dłuższe dni, ciepłe wieczory, dużo więcej słońca – czerwiec zdecydowanie sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu. Z tego względu w hotelach także życie wychodzi „na zewnątrz” – pojawiają się restauracyjne ogródki, zewnętrzne strefy chilloutu i inne atrakcje na świeżym powietrzu. Nic dziwnego, czerwiec to przecież czas, kiedy wszystko wokół pięknie się zieleni. Niestety dosłownie wszystko, nawet to, co niekoniecznie powinno…