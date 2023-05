Sprzątanie antyalergiczne – co warto wiedzieć??

W każdej restauracji karta menu musi obowiązkowo zawierać wykaz alergenów będących składnikiem danej potrawy. W strefie SPA przed zabiegiem i masażem przeprowadza się wywiad, w którym padają pytania o alergie czy uczulenia. Wszyscy bardzo poważnie podchodzą do tej kwestii. Konsekwencje mogą być poważne i nikt nie chce, aby jego gościom podczas korzystania z oferowanych usług stała się krzywda. Nie można tu więc także pominąć noclegu w pokojach hotelowych. Jakie działania powinniśmy podjąć, aby zagwarantować maksimum bezpieczeństwa alergikom i jak wykonać sprzątanie antyalergiczne? Największy ciężar odpowiedzialności spoczywa na pracownikach działu housekeepingu.

Przede wszystkim, ważne jest używanie do sprzątania pokoju profesjonalnych środków, dedykowanych branży HoReCa. Firmy takie jak Clinex posiadają w swojej ofercie specjalne preparaty o składzie i formule dedykowanym właśnie alergikom. Niezwykle ważne jest, aby środki do sprzątania wybierać mądrze i sprawdzać, czy nie znajdują się w nich alergeny, czy inne substancje drażniące.

Środki czystości, a sprzątanie antyalergiczne

Podłogi i powierzchnie zmywalne

Następnie, należy zacząć sprzątanie w przemyślany sposób. Aby uniknąć wznoszenia się drobinek kurzu, ścieramy go zawsze na mokro, zaczynając od górnych elementów wyposażenia pokoju. Ważne jest, aby używać do tego preparatów o odpowiednich właściwościach. Naszym sprzymierzeńcem w myciu podłóg i innych powierzchni zmywalnych będzie nisko pieniący płyn Clinex M6, który pozostawia po sobie przyjemny zapach albo preparaty z serii Clinex Floral – uniwersalne środki do mycia podłóg w kilku przyjemnych wariantach zapachowych do wyboru. Pamiętajmy, aby do odkurzania dywanów i wykładzin używać odkurzaczy z zamontowanymi specjalnymi, antyalergicznymi filtrami.

Meble

Do czyszczenia mebli idealnie sprawdzi się ekologiczny Clinex Delos Shine z olejem z awokado, który w swoim składzie nie zawiera substancji szkodliwych, dzięki czemu jest bardzo bezpieczny dla otoczenia lub bezzapachowy koncentrat Clinex MaxDirt, który po rozcieńczeniu z powodzeniem można stosować nawet w miejscach, które mają kontakt z żywnością.

Łazienka, szyby, lustra

Do mycia szyb możemy użyć równie niegroźnego Clinex Glass. W łazience zaś śmiało można zastosować Clinex W3 Active Bio, który dzięki składowi opartemu na kwasie cytrynowym skutecznie usuwa typowe zabrudzenia i pozostawia przyjemny, świeży zapach.

Odświeżacz powietrza przyjazny alergikom

Wisienką na torcie po posprzątaniu pokoju niech będzie użycie odświeżacza powietrza. Idealnie sprawdzi się tu Clinex Air Plus o antyalergicznym składzie i zapachu świeżej bryzy albo orientalnym. Jeśli dodatkowo ważna jest kwestia ekologii, warto przyjrzeć się preparatowi do neutralizacji zapachów Clinex Eko+ Protect Odour Killer. Ten neutralizator oparty na biosurfaktantach jest bardzo skuteczny, a przy tym bezpieczny dla użytkownika oraz wszystkich powierzchni.

Jak widać, odpowiednie posprzątanie pokoju na pobyt osób z alergiami jest całkiem proste. Wystarczy przygotować właściwy plan działania i dopełnić go użyciem odpowiednich, profesjonalnych środków. Dzięki temu możemy cieszyć się tym, że udało nam się przyczynić do komfortowego pobytu naszych gości.

