Czym w ogóle jest kamień? To związki wapnia i magnezu, które wytrącają się z twardej wody podczas jej podgrzewania. Im twardsza jest woda, tym więcej znajduje się w niej tych związków, a co za tym idzie, tworzy się więcej kamiennego osadu. Dziś podpowiemy Wam, jak sobie z nim poradzić. Temat niniejszego artykułu to odkamienianie.

Kamień w zmywarce – odkamienianie urządzeń gastronomicznych.

Kamienny osad w zmywarce nie jest problemem natury estetycznej – nikt w końcu nie przychodzi do restauracji, aby oglądać zmywarkę. Może jednak negatywnie wpłynąć na jej działanie, a nawet doprowadzić do wystąpienia awarii. Osadzający się na urządzeniu kamień gorzej przewodzi ciepło, może również zatykać czujniki, które regulują programy mycia, co wpływa na ich długość i głośność pracy urządzenia.

Jak więc sobie z nim radzić? Za pomocą specjalistycznych środków. W przypadku kamienia nie wystarcza samo regularne czyszczenie zmywarki, czy używanie soli zmiękczających wodę. Warto więc przynajmniej raz na miesiąc ją odkamienić, wykorzystując do tego na przykład Clinex Destoner Forte . To wysoce skoncentrowany środek o działaniu odkamieniającym, zalecany do zmywarek gastronomicznych, ale również do wyparzarek, grzałek elektrycznych, bojlerów, ekspresów do kawy, zlewozmywaków. Wydłuża żywotność urządzeń oraz pomaga zachować ich pełną funkcjonalność, jednocześnie nabłyszczając myte powierzchnie i nie powodując ich uszkodzenia.

Kamień w kabinie prysznicowej

Osad z kamienia, który pojawia się na ściankach kabiny prysznicowej, jest problemem głównie natury estetycznej. Jednak na czystość w łazience Goście zwracają szczególną uwagę, warto zatem zadbać o regularne odkamienianie. Ścianki to zresztą nie jedyna część kabiny narażona na pojawianie się kamiennego osadu. Może on także występować na słuchawce prysznica, czy baterii, a to już problem nie tylko wyglądu, ale także funkcjonowania tych urządzeń. Zatkane kamieniem kanaliki słuchawki prysznicowej przepuszczają mniej wody, a kamień na baterii, czy pokrętle mogą doprowadzić do ich zepsucia się.

Dlatego przy sprzątaniu hotelowej łazienki warto postawić na specjalistyczne środki czyszczące. Ważne, aby były nie tylko skuteczne, ale także bezpieczne dla odkamienianych powierzchni. Dobrym przykładem takiego środka jest Clinex W3 Active Bio, który nie uszkadza powierzchni, w tym także elementów emaliowanych.

A na trudniejszy do usunięcia kamień, idealnym rozwiązaniem będzie jego mocniejszy brat – Clinex W3 Forte. To silny preparat do mycia sanitariatów i łazienek, który skutecznie usuwa rdzę, kamień, osady wapienne oraz resztki mydła.

Kamień w ekspresie do kawy, czy czajniku – odkamienianie.

Kamienny osad pojawia się także w urządzeniach, które mają styczność z żywnością. Dlatego w tym wypadku regularne odkamienianie jest kwestią naprawdę niezwykle istotną. Kawałki kamienia wyczuwalne nawet w najlepszej kawie, czy herbacie potrafią definitywnie zepsuć jej smak.

W tym wypadku ważne jest, aby odkamieniacz działał szybko i skutecznie, ale przy tym także bezpiecznie. Takim środkiem jest Clinex Destoner. Co ważne w przypadku czajników i ekspresów, zawarte w preparacie składniki nie powodują uszkodzenia metalowych grzałek. Ma on także neutralny zapach, dzięki czemu wyklucza ryzyko przechodzenia zapachów podczas używania świeżo umytych urządzeń.