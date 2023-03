SOS dla hotelarzy: jak radzić sobie z plamami na meblach tapicerowanych

Dlaczego plamy na tapicerce sprawiają tyle problemów?

Meble i powierzchnie tapicerowane, choć mają swój urok, posiadają także swoją ciemną stronę. Materiały te często absorbują płyny i zabrudzenia w głąb włókien, co utrudnia ich usunięcie. Niektóre środki czyszczące mogą je zniszczyć lub zmatowić bądź sprawić, że plama zamiast zniknąć, rozprzestrzeni się na większą powierzchnię.

Zdarza się również, że po kilku nieudanych próbach ich doczyszczenia, plamy wtapiają się w materiał na tyle, że stają się praktycznie niemożliwe do usunięcia. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku, kiedy użyjemy do ich czyszczenia nieodpowiednich środków. Najczęściej będących wynikiem prób usunięcia ich źle dobranymi, niesprawdzonymi „domowymi sposobami”.

Jednak to nie jedyne zagrożenie. W przypadku użycia zbyt mocnego środka czyszczącego, na przykład takiego o działaniu wybielającym, możemy usunąć zabrudzenie wraz z kolorem tapicerki, co skutkuje pojawieniem się jasnych lub nawet całkowicie białych plam.

Dlatego w przypadku czyszczenia powierzchni tapicerowanych nie należy eksperymentować zbytnio z tak zwanymi „domowymi sposobami” i dobierać odpowiednie środki czyszczące. Warto też przed rozpoczęciem usuwania zabrudzeń zrobić mały test na niewielkiej i niewidocznej części powierzchni. Będziemy mieć wtedy pewność, czy dany preparat nie zaszkodzi czyszczonej tkaninie.

Jak dobrać odpowiedni środek do czyszczenia tapicerki?

Powierzchnie tapicerowane potrzebują odpowiedniej troski, aby pozostały piękne i użyteczne przez długi czas. Dlatego do dbania o nie należy dobierać odpowiednie preparaty, które usuną nawet silne zabrudzenia, ale nie zniszczą przy tym tkaniny. Powinny mieć one działanie skuteczne, ale jednocześnie delikatne i w żadnym wypadku nie mogą mieć w swoim składzie substancji wybielających. Ale czy środki nieposiadające w składzie takich substancji mogą być skuteczne? Oczywiście!

Aby usunąć plamy, takie jak czerwone wino z dywanów i mebli tapicerowanych czy też plamy z tuszu z dobrym rozwiązaniem jest użycie gotowego roztworu w postaci aktywnej pianki o nazwie CLINEX TEXTILE FOAM. Preparat ten nie przemacza zbytnio czyszczonej powierzchni i zawiera innowacyjne polimery, które przedłużają czas eksploatacji czyszczonej powierzchni.

Usuwając plamy z tapicerki o intensywnych kolorach, konieczne jest użycie silnych środków odplamiających, które nie zawierają substancji wybielających ani rozjaśniaczy. W tym przypadku zalecany jest produkt CLINEX TEXTILE FOAM, który jest bezpieczny dla czyszczonych włókien, pozostawiając jednocześnie przyjemny, świeży zapach.

Pamiętajmy również, że w przypadku tylko miejscowego usunięcia zabrudzenia, zdarza się, żę na powierzchni widać wyraźną różnicę, pomiędzy powierzchnią wyczyszczoną, a resztą materiału. Wówczas należy poddać czyszczeniu całość mebla. Tutaj rekomendowany jest skoncentrowany szampon do prania dywanów i tapicerki Clinex Textile SHP. Dzięki temu, że tworzy aktywną pianę, skutecznie oddzielającą cząsteczki brudu od czyszczonej powierzchni. Dodatkowo zawiera polimer chroniący włókna przed ponownym zabrudzeniem, nadaje materiałom miękkość i puszystość oraz pozostawia przyjemny zapach.

Remedium na ekstremalnie trudne plamy

Największym wyzwaniem podczas usuwania plam jest usuwanie tych, które nie rozpuszczają się w wodzie. Przykładem takich plam będą: smoła, oleje, żywica, tłuste produkty spożywcze, smary, klej z naklejek i guma do żucia. Usuwanie plam ze smoły jest szczególnie trudne i wymaga odpowiedniego przygotowania powierzchni oraz wykonania testu w mniej widocznym miejscu, ponieważ produkty do usuwania takich zabrudzeń często zawierają rozpuszczalniki, które mogą uszkodzić różne materiały, takie jak barwniki, miękki plastik, plexiglas czy gumę.

Do usuwania takich plam polecamy produkt Clinex Anti-Spot, który cieszy się dobrą opinią wśród użytkowników. Jest on dostępny w wygodnym opakowaniu aerozolowym, co umożliwia precyzyjne dozowanie produktu bezpośrednio na plamę. Aby usunąć plamę, należy nałożyć produkt na zabrudzenie i pozostawić go na kilka sekund. Następnie usunąć rozpuszczone zabrudzenia za pomocą czystej i chłonnej szmatki. W przypadku gumy do żucia można wykorzystać szpachelkę, aby ułatwić usuwanie. Clinex Anti-Spot zawiera naturalną terpenę pomarańczową, czyli wyciąg z skórki pomarańczy, która jest skuteczna w usuwaniu nawet bardzo ciężkich plam, w tym smaru, którego nie można usunąć innymi preparatami. Jest on również bezpieczny w użyciu, ponieważ nie zawiera substancji wybielających ani rozjaśniaczy. Może być stosowany na różnych powierzchniach, takich jak wodoodporne i tekstylne, a jego użycie skraca czas potrzebny na czyszczenie. Jest to produkt, który powinien znaleźć się w podstawowym asortymencie każdej firmy sprzątającej.

Szkolenie z usuwania plam z tekstyliów

Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej o tym, jak szybko i efektywnie radzić sobie z plamami na powierzchniach tapicerowanych, wykładzinach, czy dywanach. Clinex przygotował dla Was ciekawe szkolenie. Dowiecie się z niego między innymi, jak rozpoznać, z jakimi plamami możemy mieć do czynienia i jak dobierać do ich czyszczenia odpowiednie środki. Zapisz się na szkolenie ONLINE 23.03.2023 TUTAJ