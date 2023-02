Jak nie dać plamy czyszcząc… plamy?

I o ile plamy, które powstają na wykafelkowanych powierzchniach, czy podłogach winylowych są proste do usunięcia, o tyle plamy na różnego rodzaju materiałach, czy drewnie mogą już sprawiać większe problemy. Dlatego dzisiaj zabawimy się w Sherlocka Holmesa i wyśledzimy rodzaje plam, jakie mogą pojawić się w przestrzeni hotelowej oraz podpowiemy, jak sobie z nimi radzić.

Czyszczenie plam na tapicerce

Jednymi z najczęściej pojawiających się plam, z którymi trudniej sobie poradzić, są plamy na tapicerce. Kanapy, fotele, obicia łóżek – to miejsca, które narażone są na zabrudzenia, przy czyszczeniu których należy zastosować środki o delikatnym działaniu, niezawierające substancji wybielających. Ale czy takie środki mogą być skuteczne? Zapytaliśmy o to eksperta marki Clinex:

Jak najbardziej! Dobrym przykładem jest tutaj Clinex Textile Foam – pianka do ręcznego usuwania zanieczyszczeń z tapicerki. Nie ma ona w swoim składzie ani środków wybielających, ani rozjaśniaczy, a do tego jest łatwa w użyciu. Co więcej, zabezpiecza czyszczoną powierzchnię przed kolejnymi zanieczyszczeniami, zapobiegając ich wnikaniu w struktury włókien. A do tego jest bardzo wydajna.

Link do filmu wideo: https://www.youtube.com/watch?v=C3MA925m2do

Czyszczenie plam na materiale

Obrusy, zasłony, kotary – to w tych miejscach małe rączki najmłodszych Gości hotelu z upodobaniem zostawiają ślady. Najczęściej bowiem nie tylko buzie maluchów są usmarowane Nutellą, dżemem, czy masłem, ale także właśnie ich rączki. Bądźmy jednak uczciwi – nie tylko najmłodszym zdarza się zostawić po sobie ślad w postaci różnego rodzaju zabrudzeń. Zdarzają się też przecież ślady z wina, kawy, czy herbaty.

Bez względu na wiek twórcy danej plamy oraz jej pochodzenie, zabrudzenia powstałe na materiałach zazwyczaj ciężko doczyścić. I choć istnieje wiele „babcinych” sposobów na trudne plamy, w hotelowych przestrzeniach warto postawić jednak na profesjonalne środki czyszczące. Dają one pewność, że pozbędziemy się niechcianego zabrudzenia w sposób skuteczny i szybki. Na przykład przy użyciu Clinex Laundry Gel, który pierwszorzędnie radzi sobie z plamami. Można go używać we wszystkich typach pralek oraz podczas prania ręcznego i to nawet w niskich temperaturach. Odplamia, zmiękcza tkaniny, zapobiega ich szarzeniu i opóźnia proces starzenia.

Czyszczenie plam na drewnie

Drewno jest jednym z najszlachetniejszych materiałów wykończeniowych i niewątpliwie nadaje pomieszczeniom przytulny, a zarazem elegancki klimat. To jednak materiał dość chłonny, zatem nawet mimo impregnacji, narażony jest na powstawanie zabrudzeń, których usuwanie wymaga zachowania szczególnej ostrożności. Drewniane powierzchnie łatwo bowiem zarysować lub odbarwić. Źle znoszą zalewanie wodą, mocne detergenty oraz intensywne szorowanie.

Jak zatem poradzić sobie z trudnymi plamami, na przykład z kawy, czy herbaty, na powierzchniach drewnianych?

Oczywiście z użyciem specjalistycznych środków do czyszczenia dedykowanych do tego typu materiału. – odpowiada ekspert marki Clinex – Warto wybrać preparat, który jest delikatny, ale jednocześnie skuteczny. Jeśli będzie skoncentrowany – posłuży nam przez dłuższy czas. Ważny jest także fakt, jak szybko wysycha – preparat, który schnie szybko, nie pozostawi po sobie smug i zacieków. Idealnie, jeśli dodatkowo zostawia powłokę, która chroni drewno przed ponownym osadzaniem się brudu.

A jeśli jeszcze do tego pięknie pachnie – czego chcieć więcej?

Trudne plamy

Na koniec jeszcze kilka słów na temat rodzajów plam, jakie mogą spędzać sen z powiek pracownikom działu Housekeepingu. Normalnym jest, że na co dzień spotykają się z plamami powstałymi z jedzenia, czy napojów, plamami z błota, kosmetyków. Z doświadczenia wiedzą, jak sobie w takich sytuacjach radzić oraz mają cały arsenał środków do tego typu zabrudzeń.

Zdarzają się też jednak zabrudzenia mniej typowe: kleje, smoła, żywica, tusz z drukarki lub pieczątek, ślady po nalepkach, czy wosk ze świec. W takich przypadkach również warto postawić na profesjonalne środki czyszczące. Takie, które usuną wspomniane plamy, nie uszkadzając przy tym czyszczonej powierzchni. Takim odplamiaczem jest na przykład Clinex Anti-Spot. To preparat do stosowania bezpośrednio na zabrudzenia o bardzo skutecznym działaniu i dużej wydajności. Radzi sobie ze wszystkimi trudnymi plamami błyskawicznie, usuwa nawet gumę do żucia.

Podsumowując – gdzie są ludzie, tam są i plamy. Dbając o czystość przestrzeni hotelowych, warto zaopatrzyć się w odpowiednie profesjonalne środki. Wówczas sprzątanie będzie i efektywne, i efektowne.